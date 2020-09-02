Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 97 kök kenevir bitkisi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Devecipınar köyünde E.A.'nın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Zanlının evinde ve bahçesinde yapılan aramada 97 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 3 gram kubar esrar, 38 gram içilmeye hazır skunk maddesi ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

E.A. gözaltına alındı.