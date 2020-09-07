Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 179 kök Hint keneviri bitkisi, 85 gram esrar ve 106 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sorgun ilçesinde E.Ü'nün evinde Hint keneviri yetiştirdiği ve uyuşturucu madde sattığı iddiası üzerine eve operasyon düzenledi.
Zanlının evinde yapılan aramada, 119 kök yaş Hint keneviri, 60 kök kuru Hint keneviri, 85 gram esrar, 106 gram Hint keneviri tohumu ve hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan E.Ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 16:43 - Kaynak: AA
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