Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Yozgat kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli bir otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 2 bin 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, E.B. (29) ve K.Ö.(22), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Yozgat Adliyesinde nöbetçi mahkemece tutuklandı.