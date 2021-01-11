Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gözaltına alanın A.B, emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda şüphelinin Mehmet Hulusi Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada, 81 parça halinde toplam 46,52 gram kubar esrar ele geçirildi.

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