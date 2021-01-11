Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli A.B'nin il dışından uyuşturucu getirip kent merkezinde sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelinin Mehmet Hulusi Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada, 81 parça halinde toplam 46,52 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alanın A.B, emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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