Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu - Son Dakika

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Yozgat ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yozgat ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Sarıkaya ilçesi ile Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç., K.Ü. ve Ş.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2'si adli kontrol şartı olmak üzere 13 kişi serbest bırakıldı. - YOZGAT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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