Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

7 saat önce

YOZGAT'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Irak uyruklu 6 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

YOZGAT'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Irak uyruklu 6 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin kentte uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti, Çalışma başlatan polis, şüphelilerin belirlenen adresindeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin iş yerinde ve üzerinde yapılan aramada 322 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Irak uyruklu olduğu belirlenen 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Polis, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:17 Kaynak: DHA
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