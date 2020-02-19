Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı - Son Dakika
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

29 dakika önce

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıYOZGAT'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Irak uyruklu 6 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

YOZGAT'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Irak uyruklu 6 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin kentte uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti, Çalışma başlatan polis, şüphelilerin belirlenen adresindeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin iş yerinde ve üzerinde yapılan aramada 322 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Irak uyruklu olduğu belirlenen 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Yozgat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:42 Kaynak: DHA
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