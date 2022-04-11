Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

11.04.2022 15:29
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.C. ve C.A. gözaltına alındı. Zanlıların üst aramasında, alüminyum folyoya sarılı 18,5 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.C'nin 14, C.A'nın ise 7 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Boğazlıyan, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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