Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

24.03.2022 17:08
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Agahefendi Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.A, K.A, M.A. ve B.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde 42 sentetik hap ile faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden M.A, K.A. ve B.Ü. "kullanmak için uyuşturucu madde satın alma kabul etme ve bulundurma" suçundan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Y.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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