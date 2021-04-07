Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı ticaret yapma" suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yozgat 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

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