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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

20.09.2021 18:54
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Sorgun ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen K.Ş'nin kullandığı otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Otomobil ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada miktar eroin ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Cumhuriyet, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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