Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:14 Kaynak: AA
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bilal Şahin Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı öne sürülen E.B.M'nin (38) iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada 27 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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