Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bilal Şahin Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı öne sürülen E.B.M'nin (38) iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada 27 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon kamerada!
Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:26:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]