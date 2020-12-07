Yozgat'ta uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Yozgat'ta 30 Kasım-7 Aralık arasında düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 30 Kasım-7 Aralık arasında "Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Ticaretine" yönelik düzenlenen 4 operasyonda 64 gram esrar, 85 uyuşturucu hap ve 16 gram kenevir tohumunun ele geçirildiği ve 8 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, adliyeye sevk edilen şüphelilerden birin adli kontrol şartı olmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi.

Öte yandan 24 Kasım'da kent merkezinde meydana gelen otobüs hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı A.A.Ç.'nin (37), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı aktarıldı.