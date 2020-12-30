Yozgat'ta uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25-30 Aralık arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerinde 25-30 Aralık arasında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik 9 operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 3 gram esrar, 180 uyuşturucu hap, 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerden S.A, K.D, C.Ö. ve Y.E.Ç. tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 15 zanlı serbest bırakıldı.