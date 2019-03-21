Yozgat'ta Varil İçerisinde Ceset Bulundu
23 dakika önce
Yozgat'ta preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulundu.
Yozgat
'ta preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulundu.
Kent merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş şüpheli varil bulunduğu ihbarını değerlendiren Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube ekipleri inceleme yaptı.
Preslenmiş varilde kan izleri tespit eden polis, itfaiye ve AFAD
ekiplerinden yardım istedi. Cumhuriyet savcısının izniyile kısmen açılan varilin içerisinde erkek cesedi olduğu belirlendi.
Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, polis, AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan varil, açılması ve cesedin kimlik tespitinin yapılması için Yozgat Adli Tıp
Kurumuna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:11 Kaynak: AA
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