Yozgat'ta vatandaşlar açık alanda maske takmayı sürdürdü - Son Dakika
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Yozgat'ta vatandaşlar açık alanda maske takmayı sürdürdü

03.03.2022 17:12
Yozgat'ta vatandaşlar açık alanda maske takmayı sürdürdü

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun açık alanda kalkmasına rağmen Yozgat'ta vatandaşların önemli bölümünün maske takmayı sürdürdüğü gözlendi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun açık alanda kalkmasına rağmen Yozgat'ta vatandaşların önemli bölümünün maske takmayı sürdürdüğü gözlendi.

Kentin en işlek caddelerinden Lise ve Sarraflar ile Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların önemli bölümünün maske taktığı görüldü.

Caddede maskesiz dolaşan Merve Yıldız, açık alanlarda serbest bırakılmasından dolayı maske takmadığını anlatarak, "Serbest bırakılsa da kapalı ortamlarda hem kendim hem de başkalarının sağlığı için maske takıyorum." dedi.

Hale Tavşancıoğlu da maske taktığını ifade ederek, "Maske takıyorum çünkü tehdit hala devam ediyor. Ben üç kere korona geçirdim. Otobüslere biniyoruz, AVM'lere gidiyoruz. Korktuğum için hem içeride hem de dışarıda takıyorum." diye konuştu.

Muammer Aydoğdu ise kapalı ortamlarda maske taktığını, alışkanlıktan dolayı da dışarıda da takmayı sürdürdüğünü belirtti.

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Cumhuriyet Meydanı, Yozgat, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta vatandaşlar açık alanda maske takmayı sürdürdü - Son Dakika


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