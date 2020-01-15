Yozgat'ta vatandaşlar kara hasret kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta vatandaşlar kara hasret kaldı - Son Dakika

Yozgat'ta vatandaşlar kara hasret kaldı

6 saat önce

Kara kışın çetin geçtiği Yozgat'ta bu yıl beklenen kar yağışının olmaması sebebiyle vatandaşlar kara hasret kaldı.

Yozgat'ta vatandaşlar kara hasret kaldı, System.String[]

Kara kışın çetin geçtiği Yozgat'ta bu yıl beklenen kar yağışının olmaması sebebiyle vatandaşlar kara hasret kaldı.


Yurdun birçok kesiminde soğuk ve karlı hava etkili olurken kışın çetin geçtiği Yozgat'ta vatandaşlar Ocak ayında kara hasret kaldı. Gündüz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat'ta yaz mevsimini aratmayan görüntüler yaşandı. Vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda güneşli havanın tadını sohbet edip yürüyüş yaparak çıkardı.


Yozgat'ta Ocak ayında hava sıcaklığının normal değerlerin üstünde olması kimi vatandaşları tedirgin ederken kimi vatandaşları da mutlu etti.


Kara hasret kaldıklarını anlatan Şakir Mavili, "Geçen yıl bu zamanlarda Yozgat'ta kar vardı. Ama şu an maalesef kar yok, yakın illerimize bakıyoruz, Ankara, Sivas, Çorum'da kar var Yozgat'ta kar yok. Çiftçilerimiz perişan, kar olmayınca ürün de olmayacak. Yazın su sıkıntısı olacak. Hastalıklar artacak" dedi.


Adem Temiz ise, "Kara hasret kaldık. Ocak ayında kışı doğru düzgün yaşayamıyoruz. Yazdan kalma günler yaşıyoruz, kışı özledik. Göletlerde sular azaldı, yazın bu durum daha da sorun olacak. Karın yağmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Cumhuriyet Meydanı, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vasiyeti üzerine IKEA'nın kurucusu Kamprad'ın servetinin bir kısmı dağıtılacak
Son dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılında 123,7 milyar TL açık verdi Bekar olduğunu sanan 22 kişi, haberleri olmadan evlendirildiklerini öğrenince şoke oldu Gülistan'ın kaybolmadan önce yurt arkadaşıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:02 Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika
22:02 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
22:00 TBMM Alt Komisyonu 'Obezite' için toplandı - Son Dakika
22:00 Rusya'nın yeni başbakan adayı belli oldu - Son Dakika
22:00 Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül istifa etti - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 22:07:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat'ta vatandaşlar kara hasret kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]