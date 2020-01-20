Yozgat'ta vatandaşlar kızakla kayarak karın tadını çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta vatandaşlar kızakla kayarak karın tadını çıkardı - Son Dakika

Yozgat'ta vatandaşlar kızakla kayarak karın tadını çıkardı

6 saat önce

Yozgat'ta kar yağışının ardından çocuklar ve büyükler kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

Yozgat'ta vatandaşlar kızakla kayarak karın tadını çıkardı, System.String[]

Yozgat'ta kar yağışının ardından çocuklar ve büyükler kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

Akşam saatlerinde ellerinde naylon poşet, leğen ve kızaklarla mahalle arasındaki yokuşlarda toplanan vatandaşlar, kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kızak kayan çocuklardan Berkay Taşarslan (10), yarıyıl tatilinde Adana'dan Yozgat'a geldiğini söyledi.

Kar yağışını hiç görmediğini ifade eden Taşarslan, "Yerde görmüştüm ama yağdığı sırada hiç görmemiştim. İlk defa gördüm, arkadaşlarla birlikte çıkıp kardan adam yaptık, kartopu oynayıp kızak kaydık çok eğlendik." dedi.

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor
Çin'de "gizemli hastalığa" yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı: Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım Trump'ın avukatlarından Senato'ya "Başkan'ı hızlıca aklayın" çağrısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 05:14:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat'ta vatandaşlar kızakla kayarak karın tadını çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]