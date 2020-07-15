Yozgat'ta vatandaşlar koronavirüs tedbirleri altında meydanda buluştu - Son Dakika

Yozgat'ta vatandaşlar koronavirüs tedbirleri altında meydanda buluştu

Yozgat'ta vatandaşlar koronavirüs tedbirleri altında meydanda buluştu 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde de Yozgat'ta vatandaşlar demokrasi nöbeti için meydanlara koştu.

Yozgat'ta vatandaşlar koronavirüs tedbirleri altında meydanda buluştu

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YOZGAT - 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde de Yozgat'ta vatandaşlar demokrasi nöbeti için meydanlara koştu.

Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanında buluştu.

Düzenlenen etkinlik öncesi korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı, alana giren vatandaşların ateşleri ölçüldü. Vatandaşların hem sosyal mesafeyi korumaları hem de maske takımına dikkat etmeleri için etkinlikler boyunca anonslarla uyarılar yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik Kuran-I Kerim tilaveti ile devam etti. Hain darbe girişimine karşı tek vücut olan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayınlanan konuşmasını da alana kurulan dev ekranlardan canlı olarak takip ettiler.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi tankların ezdiği polis araçları Cumhuriyet Meydanında sergilendi. Hurda yığınına dönen araçların önlerine plakaları ile neden o hale geldiği ile ilgili bilgi yazısı konulurken araçlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

4 yıl önce aynı duyguları yine yaşadıklarını söyleyen Selda Doğan, "Bu acı günü yaşadık Rabbim bir daha yaşatmasın. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum bin canımız olsa bu uğurda yine feda olsun hiç merak etmesin" dedi.

Ahmet Ermiş de "Vatanımız için geldik, vatanımızı sevdiğimiz için geldik şu an yine saldırı olsa biz yine meydanlardayız. Vatan olmazsa biz hiçbir şeyiz. Bu topraklar kolay kazanılmadı" şeklinde konuştu.

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:29 Kaynak: İHA

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