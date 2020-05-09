Yozgat'ta vidanjörün altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - YOZGAT

Aytekin Düz, kendisini sollayan Yozgat Belediyesi 'ne ait O.G. yönetimindeki 66 DP 795 plakalı vidanjörün altında kaldı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, vidanjör şoförü gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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