Yozgat'ta vidanjörün altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

- Yozgat'ta vidanjörün altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
YOZGAT - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yozgat'ta vidanjör altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Aytekin Düz yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet Eskipazar Mahallesi Eski Kayseri Caddesinde seyir halindeyken sepetin kaldırıma çarpması soncu yola devrildi.
Aytekin Düz, kendisini sollayan Yozgat Belediyesi'ne ait O.G. yönetimindeki 66 DP 795 plakalı vidanjörün altında kaldı.
Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, vidanjör şoförü gözaltına alındı.