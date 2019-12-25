Yozgat'ta vitamin şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Yozgat'ta vitamin şenliği düzenlendi

6 saat önce

Sorgun Agahefendi İlkokulu öğrencileri tarafından vitamin şenliği düzenlendi.

Yozgat'ta vitamin şenliği düzenlendi, System.String[]

Sorgun Agahefendi İlkokulu öğrencileri tarafından vitamin şenliği düzenlendi.


Öğrenci velileri ve öğrencilerin katkılarıyla 2/B sınıfı tarafından düzenlenen şenlikte 680 öğrenciye meyve dağıtıldı.

Agahefendi İlkokulu 2/B sınıfı öğretmeni Lokman Yaşar, Sağlıklı Okul Projesi kapsamında çocuklara vitaminli meyve alışkanlığı kazandırmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Yaşar, "Çocuklarımızda meyve ve sebze yeme alışkanlığı istenilen düzeyde değil. Uzmanlar hastalıklardan korunmak için özellikle mevsim meyve ve sebzelerinin yenilmesini öneriyor. Biz de sınıf olarak öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte böyle bir karar alıp, vitamin şenliği düzenledik. Velilerimiz ve öğrencilerimiz mevsim meyvelerini tek tek yıkayarak, küçük küçük doğrayıp, salata yaptılar. Okulumuzda bulunan 680 öğrencimize, bu kokteylden dağıttık." dedi.

Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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