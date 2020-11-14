Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi - Son Dakika

TRABZON'da yorgun bulunup, bakımı yapılarak, doğaya salındıktan sonra Yozgat'ta avcılar tarafından vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunun ölüsünü bulmak için bölgede yapılan aramalar sonlandırıldı. Aramalarda kuşa ait ize rastlanılmadı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından 'kırmızı liste'ye alınan, Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen yakalı toy kuşu, 20 Ekim'de Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bitkin halde bulundu. Yakalı toy kuşu, kuş gözlemcileri aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kazakistan'da üretilip, sırtında takip cihazıyla doğaya salındığı tespit edilen kuş, tedavi edildikten sonra 15 gün önce Gümüşhane'de yeniden doğaya salındı. Kuşun, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde avcılar tarafından vurularak, telef edildiği ve toprağa gömüldüğü iddia edildi. Kuş gözlemcisi Emin Yurtçuoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim 10 gün boyunca toparlaması için uğraştığımız yakalı toy, Türkiye'den çıkamadan vurularak öldürülmüş. Cesedini Yozgat kırsalında bulduk. Üzerinde az miktarda saçma ve kanadında kan izleri var. Üzgünüm" dedi.