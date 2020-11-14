Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi - Son Dakika

Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi

14.11.2020 12:22
Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi, System.String[]

TRABZON'da yorgun bulunup, bakımı yapılarak, doğaya salındıktan sonra Yozgat'ta avcılar tarafından vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunun ölüsünü bulmak için bölgede yapılan aramalar sonlandırıldı.

TRABZON'da yorgun bulunup, bakımı yapılarak, doğaya salındıktan sonra Yozgat'ta avcılar tarafından vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunun ölüsünü bulmak için bölgede yapılan aramalar sonlandırıldı. Aramalarda kuşa ait ize rastlanılmadı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından 'kırmızı liste'ye alınan, Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen yakalı toy kuşu, 20 Ekim'de Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bitkin halde bulundu. Yakalı toy kuşu, kuş gözlemcileri aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kazakistan'da üretilip, sırtında takip cihazıyla doğaya salındığı tespit edilen kuş, tedavi edildikten sonra 15 gün önce Gümüşhane'de yeniden doğaya salındı. Kuşun, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde avcılar tarafından vurularak, telef edildiği ve toprağa gömüldüğü iddia edildi. Kuş gözlemcisi Emin Yurtçuoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim 10 gün boyunca toparlaması için uğraştığımız yakalı toy, Türkiye'den çıkamadan vurularak öldürülmüş. Cesedini Yozgat kırsalında bulduk. Üzerinde az miktarda saçma ve kanadında kan izleri var. Üzgünüm" dedi.

ARAMALAR SONLANDIRILDIKuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları ihbar kabul eden Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, kuşun vurularak, ölüsünün toprağa gömüldüğü iddia edilen, Sorgun'a bağlı Osmaniye köyü kırsalında arama çalışması başlattı. Avcılar ve köylüler de arama çalışmalarına katıldı. Kuşun gömüldüğü öne sürülen bölgedeki arazi tarandı. Dronla havadan da desteklenen arama çalışmasında yakalı toy kuşuna rastlanılmadı. 1 günü aşkın süre devam eden arama çalışmaları, yakalı toy kuşuna ait herhangi bir ize ve bulguya rastlanılmadığına ilişkin tutanak tutularak, sonlandırıldı.

Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi
Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi
Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi
Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Trabzon, Avcılar, Yozgat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi - Son Dakika


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