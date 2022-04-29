Yozgat'ta yağmur duası edildi - Son Dakika
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Yozgat'ta yağmur duası edildi

29.04.2022 21:15
Yozgat'ta yağmur duası edildi

Yozgat'ta yeterli yağışın olmaması nedeniyle yağmur duası edildi.

Yozgat'ta yeterli yağışın olmaması nedeniyle yağmur duası edildi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanlığınca Topçu köyünde yapılan yağmur duasına köy halkı ve çevre köylerden çiftçiler katıldı.

Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, nisan ayının bitmek üzere olduğunu, yağmur yağmadığını söyledi.

Ay içerisinde bir de kum fırtınasının yaşandığını belirten Açıkgöz, " O rüzgar ekinleri kuruttu. Gübre atıldı, ilaç atıldı. Allah'tan yağmur istiyoruz. Ziraat odası olarak yağmur duası yaptık, inşallah dualarımız kabul olur." dedi.

Lök köyünden Celal Karakurt da yağmur yağması için dua ettiklerini ifade ederek, "Ekinlerin durumu hiç iyi değil. İnşallah yağmur yağar. Hep birlikte elimizi açtık dua ettik." diye konuştu.

Hacı Selvi de ekinlerin yağmura ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "İnşallah dualarımız kabul olur. Cenabıallah'tan yağmur bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yozgat'ta yağmur duası edildi
Yozgat'ta yağmur duası edildi
Yozgat'ta yağmur duası edildi
Yozgat'ta yağmur duası edildi
Yozgat'ta yağmur duası edildi

YORUMLAR
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Ziraat Odası, Yozgat, Nisan, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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