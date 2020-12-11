Yozgat'ta yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

Yozgat'ta gözaltına alınan PKK/KCK-YPG/PYD mensubu terörist tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye'nin Haseke kentinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD bünyesinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu B.M.E.H. (24) yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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