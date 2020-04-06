Yozgat'ta yasaklara uymayan 197 kişiye para cezası - Son Dakika

YOZGAT'ta son 1 haftada, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 197 kişiye toplam 210 bin 28 lira para cezası uygulandı.

Yozgat'ta polis ekipleri, 28 Mart-5 Nisan tarihleri arasında koronavirüsle mücadele kapsamında 18 bin 620 araçta 38 bin 856 vatandaşı kontrol etti. Kontrollerde şüpheli durum tespit edilen bin 882 kişi, hastanelere yönlendirildi. Aynı tarihler arasında sokağa çıkma yasağından, ulaşım tedbirlerine kadar bir çok alanda 197 kişiye 210 bin 28 lira para ceza uygulandı. Cezalardan 13'ü Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi, 134'ü Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi, 50'si Hıfzıssıha Kanunu'nun 282'inci maddesi kapsamında uygulandı. Sadece dün sokağa çıkma yasağına uymayan 32 kişiye 70 bin 462 lira para cezası kesildi.