Yozgat'ta yasaklı ırk köpeklere mikroçip takma uygulaması sürüyor - Son Dakika

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması çalışmaları Yozgat'ta devam ediyor.

Kentte özel kliniklerde veteriner hekimler yasaklı ırk köpeklerin kısırlaştırmasını yapıp, mikroçip yerleştirdikten sonra hayvan sahipleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde kayıt yaptırıyor.

Klinik sahibi veteriner hekim Çağla Zararsız, mikroçipin deri altına enjeksiyon şeklinde uygulandığını anlatarak, "Köpeğin bilgileri karnesine işleyip, hayvanı sahibine teslim ediyoruz. Çip numarası köpeğe ve sahibine ait oluyor. Okuma cihazıyla çip okutulduğunda kime ait olduğu, hangi ırk olduğu ve aşıları ortaya çıkıyor. Bu bir kayıt sistemi." dedi.

Veteriner hekim Samet Zararsız da yasaklı ırk köpeklerin kayıt altına alınması ve mikroçip uygulama süresinin yarın sona ereceğini aktardı.

Zararsız, son 15 gündür kısırlaştırma ve mikroçip konusunda yoğun bir talep geldiğini ifade ederek, "Kısırlaştırma ve mikroçipin bin lira civarında maliyeti oluyor. Herkesin bunu karşılama durumu olmayabiliyor. Sürenin kısa tutulmasını doğru bulmuyoruz. Umarım hayvan sahipleri cezai yaptırıma maruz kalmaz. Bu hayvanları besleyen çok iyi niyetli insanlar var, hepsi kötü niyetli değil, bu nedenle süreyi devletimiz biraz daha uzatabilir." diye konuştu.

Pitbull cinsi köpek sahibi Mustafa Çabuk da köpeğin 6 aydır kendisinde olduğunu, devletin koyduğu kurallara uyulması gerektiğini belirterek, "Köpeğimi kısırlaştırdık, çip taktırdık, artık bu şekilde bakacağız. Saldırganlığı olmayan uysal bir köpek, ömrünü benim yanımda tamamlayacak inşallah." ifadelerini kullandı.