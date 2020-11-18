Yozgat'ta yaşayan savaş mağduru yabancı uyruklu çocuklar, duvara "barışı" temsil eden resim çizdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezince 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kent Park'ta etkinlik düzenlendi.

Programa katılan yabancı uyruklu çocuklar, buradaki oyun parkında bulunan duvar üzerine, dünyayı hedef alan bir tankın namlusunun çocuklarca halatla çekilerek kırılmasını resmetti.

Çocuklara eşlik eden üniversite öğrencisi Adil Biçer, yaptıkları çalışma ile bütün çocukların yaşama hakkı olduğunu anlatmak istediklerini dile getirerek, "Burada mülteci çocuklarımızla beraber savaşın kötü olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Resmin konusu bir tank dünyaya namlusunu uzatıyor. Çocuklar da kendilerini korumaya çalışıyorlar, yaşama haklarını anlatmaya çalışıyorlar." dedi.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla, dünya coğrafyasında birçok yerde devam eden savaşlar ve bundan etkilenen çocuklara vurgu yapmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Etkinliğe Afganistan, Suriye, Irak uyruklu çocukların katıldığını ifade eden Hatipoğlu, "Onlarla beraber Yozgat Belediyesinin bize tahsis ettiği bu mekanda bu görseli çizdik. Ana tema savaş ve savaşın çocuklar üzerindeki psikolojik etkisi. Çocukların halat çekme oyunuyla hem oyun hakkına vurgu yaptık, hem de savaşta kullanılan tankın ekipmanını bozarak savaşa karşı vurgu yaptık." dedi.