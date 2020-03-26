Yozgat'ta yaşlı vatandaştan zabıtaya börek sürprizi - Son Dakika

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlardan Mevlüt Başer (70), alışveriş ihtiyacı olduğu bahanesiyle yardım istediği zabıta ekiplerine sürpriz yaparak börek ikramında bulundu.

Karatepe Mahallesi'ndeki evinden Yozgat Belediyesi çağrı merkezini arayan Başer, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadığını ve alışveriş yapması gerektiğini bildirdi.

Çağrı merkezinden yönlendirilen zabıta ekipleri Başer'in evine gitti. Zabıta ekiplerini kapıda karşılayan Başer, ekiplerin zor günlerde özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Alışveriş ihtiyacının olmadığını ve sürpriz yapmak istediğini söyleyen Başer, ekibe eşinin yaptığı böreği ikram etti.

Zabıta ekipleri de Başer'e kolonya, sabun ve dezenfektan hediye ederek, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür edip, dua istedi.