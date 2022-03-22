Yozgat'ta Yaşlılar Haftası etkinlikle kutlandı - Son Dakika
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Yozgat'ta Yaşlılar Haftası etkinlikle kutlandı

22.03.2022 16:03
Yozgat'ta Yaşlılar Haftası etkinlikle kutlandı

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yaşlılar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yaşlılar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Alparslan Türkeş Huzurevi'nde düzenlenen etkinlikte, pasta kesildi, yaşlılar tarafından yapılan el sanatları sergisi gezildi. Yaşlılar, gençlik merkezi gönüllüleriyle müzik eşliğinde eğlendi.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

Neşeli, yaşlıların birer kıymet, birer değer olduğunu belirterek, "Yaşlılarımızın misyonu, kültürümüzü, değerlerimizi geleceğe taşıyan köprülerdir. Bizler bu noktada geleceğe köprü vazifesi görevini yürüten büyüklerimizin bugünlerde toplumla buluşmasını önemsiyor ve çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Pandemi dolayısıyla huzurevlerine daha önce dışarıdan ziyaretçi alınmıyordu, şimdi ise sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ediyoruz. Yaşlılarımız, gelen ziyaretçilerle mutlu oluyor." dedi.

Etkinliğe AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve parti üyeleri katıldı.

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Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa Huzurevi sakinlerinin eğlence dolu günü Huzurevi sakinlerinin eğlence dolu günü

Alparslan Türkeş, Huzurevi, gençlik, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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