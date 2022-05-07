Sivrice'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Vekili Çağlar Gökalp'ın katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada ekipler, sürücülere ve yayalara trafik kuralları hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.
Ekipler sürücülere yaya geçitlerinde uyulması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemini hatırlattı, yayaları ise yaya geçitlerini kullanmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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