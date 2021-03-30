Yozgat'ta, 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması başladı - Son Dakika

Yozgat'ta, 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması başladı

30.03.2021 15:17

Yozgat'ta, 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması başladıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması Yozgat'ta başladı.

Yozgat'ta, 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması Yozgat'ta başladı.

Yozgat'ta uygulama kapsamında Fuar Caddesinde düzenlenen etkinliğe, Yozgat Valisi Ziya Polat, protokol üyeleri ve çocuklar katıldı. Etkinlikte, Fatma Temel Turhan Ortaokulu yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi. Vali Polat, trafikte bilincin artırılması için daha önceki yıllardan itibaren birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi. Vali Polat, "Kentteki yaya geçitlerinin tamamı yenilendi. Buradaki amaç, öncelikle sıfır can kaybı, '1' sayısı bile bizim için çok büyük bir rakam. Asıl amaç boyamak değil insanlar arasında farkındalık oluşturmaktır" dedi.

Yozgat'ta, 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması başladı
Yozgat'ta, 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması başladı
Yozgat'ta, 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması başladı
Yozgat'ta, 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması başladı

Ziya Polat, Yozgat, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta, 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması başladı - Son Dakika


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