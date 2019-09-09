Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı
Son Dakika Güncel Haber

Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

31 dakika önce

Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı, System.String[]

Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

TOKİ Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, 477 okulda 5 bin 189 öğretmen ve 74 bin 935 öğrencinin 2019-2020 eğitim öğretime başladığını belirtti.

Çocukların eğitiminde Milli Eğitim camiası ve ailelerin sorumlu olduğunu vurgulayan Çakır "Burada geleceğimizin teminatı, idarecileri, iş adamlarını görüyoruz. Elimizde o kadar büyük bir değer ve bir o kadar da büyük sorumluluk var ki, buna hepimizin içtenlikle sahip çıkması lazım." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da Atatürk'ün belirlediği muasır medeniyet hedefine ulaşmak için eğitimin tüm süreçlerinde hazırlık ve planlamaları tamamladıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu, Vali Çakır okula yeni başlayan öğrencilere çam fidanı hediye etti.

Vali Çakır'ın çaldığı ilk ders zilinin ardından sınıflarına giren öğrenciler eğitime başladı.

Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi olacak? İBB'den açıklama geldi
Öğretmene, 5 kız öğrencisine 'sarkıntılık' suçundan 23 yıl hapis Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor Son dakika: Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:10:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]