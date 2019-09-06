Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta yeni eğitim yılına hazırlık toplantısı düzenlendi
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Yozgat'ta yeni eğitim yılına hazırlık toplantısı düzenlendi

55 dakika önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında 2019-2020 eğitim yılına hazırlık toplantısı düzenlendi.

Yozgat'ta yeni eğitim yılına hazırlık toplantısı düzenlendi, System.String[]

Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında 2019-2020 eğitim yılına hazırlık toplantısı düzenlendi.

Valilik Konferans Salonu'da düzenlenen toplantıda, okullarda güvenlik kamera sistemleri, okul servis güvenliği ve denetimi, uyuşturucu ile mücadele, öğrencilerin uyuşturucu maddeden korunması, internet kafe denetimleri, okul çevresinde bulunan metruk binaların durumu görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Çakır, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çakır, eğitim konusunda herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerektiğini belirterek, "Bizim için çocuklarımızın önce kişilikli, doğru, düzgün, ahlaklı birey olması, ondan sonra da iyi bir eğitim almaları önemli. Bunu da inşallah el birliği, gönül birliği ile yapacağız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da taşımalı eğitim gören öğrenciler, güvenlik kamerası bulunan okullar konusunda bilgi verdi.

Yazıcı, temel eğitimde il genelinde 108 taşıma merkezine 558 yerleşim biriminden 582 araç ile 6 bin 866 öğrenci taşındığını ifade ederek, "İl genelinde toplam 47 bin 429 öğrencimiz eğitime devam etmektedir. Taşınan öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yüzde 14,47'sini oluşturmaktadır." dedi.

Ortaöğretimde ise 20 bin 710 öğrencinin eğitime devam ettiğini, 39 taşıma merkezine 245 yerleşim biriminden 214 araç ile 2 bin 419 öğrenci taşındığını vurgulayan Yazıcı, taşınan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısının yüzde 11,68'ini oluşturduğunu ifade etti.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Özgünlü, daire müdürleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, okul aile birliği başkanları katıldı.

Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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