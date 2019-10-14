Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı
Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı

Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı

36 dakika önce

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünce yerli çeşitleri yaygınlaştırmak amacıyla Kuşçu köyünde deneme ekimi gerçekleştirilen 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı.

Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı, System.String[]

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünce yerli çeşitleri yaygınlaştırmak amacıyla Kuşçu köyünde deneme ekimi gerçekleştirilen 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, köydeki hasat töreninde yaptığı konuşmada, enstitüdeki yerli ürünler ve yurt dışından gelen çeşitleri birlikte denemeye aldıklarında yerli ürünlerin daha verimli olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Yerli 10 çeşit ürün geliştirdiklerini dile getiren Pırlak, "Biz sadece yemeklik, sanayilik çeşitler geliştirmiyoruz. DNA düzeyinde araştırmalar yaparak, özellikle patates siğili hastalığına karşı iki yerli ve milli patatesimizi geliştirdik. Nisan ayında tescil komitesinde onaylandıktan sonra sayımız 12 olacak." diye konuştu.

Pırlak, yerli ve milli çeşitlerin birkaç kez dikiminin yapılabildiğine dikkati çekerek, "Çeşitlerimiz fizyolojik yaşlanmaya uğramıyor. Üreticilerimiz bunu birkaç kez dikebiliyor. Yerli ve milli çeşitlerimizin devreye girmesi ile yurt dışından yaptığımız patates tohumu ithalatı azalacak. Milli ekonomiye de büyük katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir de Niğde Patates Araştırma Enstitüsünün ürettiği 6 çeşidin deneme ekimini yaptıklarını belirterek, "Amacımız, bu ürünleri ilimizdeki patates üreticilerine tanıtmak. Yerli çeşitlerimizin kalitesinin daha güzel olduğuna şahit olduk." dedi.

Çiftçi Yaşar Darı da yerli çeşitlerin veriminin oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

Yozgat, Niğde, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız
Makrobat sistemiyle traktörler yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışıyor 1 milyon lira yatırımla açtıkları solucan gübresi fabrikasında işler askıya alındı Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 17:53:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]