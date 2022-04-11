Yozgat'ta yerli tohum nohut ekimi yapıldı - Son Dakika

Yozgat'ta, yerli tohum nohut çeşitlerinin deneme ekimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yazılı açıklamasında, kentte en çok hububat ve yemeklik dane baklagil ekimi yapıldığını belirtti.

Baklagillerden ise en çok nohudun ekildiğini aktaran Özkaya, tarımsal araştırma enstitülülerince geliştirilerek geçen yıl tescillenen "Nihatbey", "Caner", "Onur", "Sezgin", "İnci" ve "Ilgaz" ile Yozgat'ta yaygın olarak tercih edilen "Azkan" çeşidinden 3'er dekarlık alanlara eşit şartlarda deneme ekimi yapıldığını bildirdi.

Özkaya, kentte yaygın ekilen nohut çeşitlerine alternatif verimli ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretiminin yapılacağını bildirerek, "Bu çeşitlerin bölge iklim ve toprak şartlarına adaptasyonu gözlenerek, yeni geliştirilen nohut çeşitlerimizin çiftçilerimize duyurulması ve tanıtılması amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Merkeze bağlı Büyükmahal ve Sorgun ilçesine bağlı Alcı köylerindeki deneme ekimlerinin müdürlük ekiplerince takip edileceğini anlatan Özkaya, hasat döneminde sonuçların kamuoyuna ve çiftçilere duyurulacağını kaydetti.