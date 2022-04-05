Yozgat'ta yerli tohum yeşil mercimek ekimi yapıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta yerli tohum yeşil mercimek ekimi yapıldı

05.04.2022 16:09
Yozgat'ta yerli tohum yeşil mercimek ekimi yapıldı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, yerli tohum yeşil mercimek çeşitlerinin deneme ekimi yapıldı.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, yerli tohum yeşil mercimek çeşitlerinin deneme ekimi yapıldı.

İl Müdürü Tanju Özkaya, yerli yeşil mercimek tohumlarını çiftçiye tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Sorgun ilçesinde demonstrasyon ekimi yapıldığını söyledi.

Özkaya, kentte iklim ve toprak şartlarına uygun yerli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması gayesiyle yoğun faaliyet yürütüldüğünü belirterek, "Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte temel besin kaynağı olan baklagillerin üretiminin artırılması ülkemiz için önem arz etmektedir. İlimiz mercimek üretiminde ülkemizde birinci sıradadır. Bu üretimi daha da artırmak için çalışma yapmaktayız." dedi.

Yerli tohumların Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirildiğini belirten Özkaya, "Tescil edilmiş 'Bozok', 'Karagül', 'Meyveci 2001' ve 'Gümrah' çeşitleriyle özel bir firma tarafından geliştirilerek tescil edilmiş 'Şahan' çeşidinin ekimini yaptık. Deneme ekimi üretim sezonu boyunca teknik personelimiz tarafından takip edilecek. Hasadı da çiftçilerimizle birlikte yaparak, sonuçları duyuracağız." diye konuştu.

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Yozgat, Tarım, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta yerli tohum yeşil mercimek ekimi yapıldı - Son Dakika


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