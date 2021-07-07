Yozgat'ta yerli tohumlar tanıtıldı - Son Dakika

Yozgat'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve deneme ekimi yapılan tohumlar üreticilere tanıtıldı. Yozgatlı çiftçilere yerli tohumla üretilen 19 çeşit buğday ile 14 çeşit arpa tanıtıldı.

Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü buğday ıslahçısı ve Islah Genetik Bölüm Başkanı Bayram Özdemir, en uygun buğday çeşidini geliştirmek için çalıştıklarını belirtti. Türkiye'ye en uygun buğday çeşidini geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Özdemir, "Su zengini bir ülke değiliz. Bu nedenle şartlarımıza en iyi uyum sağlayan en iyi performansı gösteren çeşitleri geliştiriyoruz. " dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya da yerli ve milli tohum çeşitlerinin çiftçilere tanıtımını yaptıklarını aktardı.

Üreticiler de tanıtımı yapılan ürünlerden memnun. Yerli ve milli tohum kullanmak istediklerini ifade eden çiftçiler tanıtılan tohumların iri taneli olmasından dolayı mutlaka deneyeceklerini belirttiler. tarım arpa buğday yerli milli tohum Yozgat yeni çeşit