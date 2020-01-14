Yozgat'ta yılda 600 bin parmak çörek tüketiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta yılda 600 bin parmak çörek tüketiliyor - Son Dakika

Yozgat'ta yılda 600 bin parmak çörek tüketiliyor

18 dakika önce

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen ve un, tuz, ekşi mayadan oluşan parmak çörek, Yozgatlıların sabah kahvaltılarında vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yozgat'ta yılda 600 bin parmak çörek tüketiliyor, System.String[]

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen ve un, tuz, ekşi mayadan oluşan parmak çörek, Yozgatlıların sabah kahvaltılarında vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yozgat'ta yılda 600 bin parmak çörek tüketiliyor.


Yozgat'ta sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan yöresel lezzetlerden 'parmak çörek' almak isteyen vatandaşlar sabahın ilk ışıklarında fırınlarda uzun kuyruklar oluşturuyor. Yozgat'a has bir ekmek türü olan 3 gün boyunca bayatlamadan muhafaza edilebilen parmak çörek, lezzetini taş fırında odun ateşinde pişirilmesinden alıyor. Sabahın ilk ışıklarında fırınlarda başlayan parmak çörek mesaisi akşam saat 16.00'a kadar sürüyor. Yozgat'ta yılda 600 bin parmak çörek tüketiliyor. İl dışına çıkan vatandaşlar da akrabalarına parmak çöreği hediye olarak götürüyor.


Parmak çöreğin Yozgat'ın vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olduğunu söyleyen Servet Sargın isimli vatandaş "Parmak çörek sabah namazından sonra eve giderken alacağımız en leziz ekmek çeşidimizdir. Parmak çöreksiz olmaz. Sabah ve öğleden sonra kesin alır gideriz. Yozgat'ımızın vazgeçilmez bir ekmek türüdür. Yozgat'ta kargo ile de olsa kendisi de olsa götürür ve en büyük hediyesidir" dedi.


Parmak çöreği ailecek çok sevdiklerini belirten Vasfiye İbiş ise "Çok severiz. Yozgat'ın yerlisiyiz, ölürüz bu parmak çörek için. Benim eşim her Pazar çocuğumuzu fırına gönderir, bir saat iki saat bekler sıra gelsin diye, alır ve yeriz. Sofralarda baş tacı parmak çörek, çok severiz. Kahvaltıya mutlaka bu olacak. Buradan alıp Sivas'a İstanbul'a gönderdim" şeklinde konuştu.


Yozgat'ta fırınlarda yılda ortalama 600 bin parmak çörek üretildiğini dile getiren Fırıncı işletmecisi Bekir Kırdemir, "Parmak çöreğimiz Yozgat'ımızın yöresel bir ekmeğidir. Tescillidir ve parmak çöreğimizdeki özellik ekşi maya ile yapılan doğal bir ekmek ve odun ateşinin közünde pişmesidir. Parmak çörek yapılırken un, tuz ve ekşi maya başka hiçbir katkı maddesi kullanılmaz, tamamen doğaldır. Sadece Yozgat'ımıza aittir. Parmak çöreğimiz el emeği göz nurudur. Kahvaltıda Yozgatlının vazgeçemeyeceği damak tadıdır. Yozgatlının Yozgatlıya götürdüğü en güzel hediye parmak çörektir. Misafirimiz geldiği zaman sofralara konacak parmak çörektir. Parmak çörek devamlı sofralarımızda yer almaktadır. Yozgatlılar parmak çörek olmadan kahvaltı yapmazlar. Ortalama günlük iki bin aylık 50 bin yıllık ise 600 bin parmak çörek tüketiliyor" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Türk Patent Enstitüsü, Yozgat, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
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