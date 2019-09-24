Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta yılın ahisi Rafet Eraslan oldu
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Yozgat'ta yılın ahisi Rafet Eraslan oldu

1 saat önce

Yozgat'ta 32'inci Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, yılın ahisi seçilen 50 yıllık berber olan Rafet Eraslan ahilik cübbesini giydi.

Yozgat'ta yılın ahisi Rafet Eraslan oldu, System.String[]

Yozgat'ta 32'inci Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, yılın ahisi seçilen 50 yıllık berber olan Rafet Eraslan ahilik cübbesini giydi.


Yozgat Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen kutlama programı ESOB Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.


Programda konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, ahilik geleneğinin kardeşlikten geldiğini belirterek, "Öncelikle 32. Ahilik haftasını kutluyorum. Ahilik, temeli Hoca Ahmet Yesevi'ye dayanan bir teşkilat. Ahi Evran Hazretleri Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin talebesidir. Bizim inancımız aslında çalışmayı öneren, teşvik eden bir inanç. Müslümanlık sürekli çalışmayı, hareket halinde olmayı emreden bir din. Peygamber Efendimiz de çalışmayı emreden bir peygamber. Ahilik teşkilatında da görüldüğü gibi işin özünde bir üretim, değer katmak, topluma faydalı olmak var. O kadar güzel bir teşkilat kurmuşlar. Bizimde bu teşkilat geleneğini en iyi şekilde yaşatmamız lazım. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar 32. Ahilik Haftasını tebrik ediyor, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı bol kazançlar diliyorum." dedi.


Konuşmanın ardından Vali Çakır, Yılın Ahisi seçilen Rafet Eraslan'a ahilik cübbesini giydirdi. Daha sonra yılın kalfası ve yılın çırağına plaket ve çeşitli ödüller verildi. - YOZGAT

Ahilik Haftası, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
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