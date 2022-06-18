Yozgat'ta YKS yapıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta YKS yapıldı

18.06.2022 11:55
Yozgat'ta YKS yapıldı

Yozgat'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı.

Yozgat'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı.

Sabah sınava girecekleri okulların önünde toplanan adaylar, kontrollerin ardından salonlara alındı. Bazı adaylar sınava saniyeler kala yetişirken, iki aday ise geç kaldığı için salona alınmadı.

Kızı Zeynep'i sınava getiren Yozgat Valisi Ziya Polat, sınav salonu önünde bekleyen velilerle sohbet etti.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınava girecek tüm öğrencilere başarı diledi.

Adayların bir sene boyunca çalışarak emek verdiğini ifade eden Polat, "İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar. Burada hem bir baba hem de Yozgat Valisi olarak bulunuyorum. Tüm çocuklarımız sınavda başarılı olurlar ve kalplerinden geçenler olur, onların hakkında hayırlısını diliyorum. Yozgat genelinde tüm tedbirlerimizi aldık. Trafik ekiplerimiz görevlerinin başında, nüfus müdürlüklerimiz görevlerinin başında, herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah çocuklarımız da sıkıntısız bir şekilde sınavlarını bitirir." dedi.

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Kaynak: AA

Ziya Polat, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta YKS yapıldı - Son Dakika

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