Yozgat'ta yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

- Yozgat'ta yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

YOZGAT - Yozgat'ta dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken sürücülerde zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin imdadına vatandaşlar yetişti.

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düştüğü kentte, tipinin de etkisiyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı araçlarda kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yolda kalan sürücülerin imdadına vatandaşlar yetişti. Belediye ve Karayolları ekipleri cadde, sokak ve ana yollarda kar temizleme çalışması ve tuzlama çalışması yaptı.

Yozgat il genelinde de yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yollarının da ulaşıma kapandığı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.