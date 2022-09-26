Yozgat'ta iş makinesinden mazot çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Yozgat'ta iş makinesinden mazot çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

26.09.2022 15:34
Yozgat'ta iş makinesinden mazot çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Yozgat'ta yol yapım inşaatında çalışan iş makinesinden mazot çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta yol yapım inşaatında çalışan iş makinesinden mazot çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Aydıncık ilçesinde D190 kara yolu Kalealtı mevkisinde yol yapım inşaatında çalışan iş makinesine camları kırılarak zarar verildiği ve yakıt deposundan yaklaşık 200 litre mazot çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta iş makinesinden mazot çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yozgat'ta iş makinesinden mazot çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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