Yozgat'ta yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Yozgat'ta yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

7 saat önce

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu minibüsünün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu minibüsünün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana geldi. Yozgat'tan Boğazlıyan'a giden A.E. yönetimindeki 66 NH 323 plakalı yolcu minibüsü, ilçe girişinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada minibüste bulunan Şamil Yürekli (59) ve Lisan Kahraman (66) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Boğazlıyan, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:02 Kaynak: DHA
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