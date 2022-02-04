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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı - Son Dakika

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

04.02.2022 11:14
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Yozgat'tan Ankara'ya giden Gülen Turizm'e ait 34 USR 66 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolunun Arifoğlu köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

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Turizm, Ankara, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı - Son Dakika
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