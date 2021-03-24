Yozgat'ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Yozgat'ta yolcu otobüsünde 480 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Yerköy ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, bir el çantasında 480,39 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ü.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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