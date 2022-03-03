Yollar buz pistine döndü, 15 araç birbirine girdi - Son Dakika
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Yollar buz pistine döndü, 15 araç birbirine girdi

03.03.2022 23:09
Yollar buz pistine döndü, 15 araç birbirine girdi

Yozgat'ta kar yağışı sonrası hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi nedeniyle yolda oluşan buzlanma kazalara neden oldu.

Yozgat'ta kar yağışı sonrası hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi nedeniyle yolda oluşan buzlanma kazalara neden oldu. 15 aracın karıştığı kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Yozgat- Ankara karayolu E-88 şehir merkezinde buz pistine dönen yollar kazaları da beraberinde getirdi. İlk belirlemelere göre 15 araç kazaya karışırken bir tırın kaza yapan araçlara çarpması sonucu yol trafiğe kapandı. Araçların kaza anları kameralara yansıdı. Kaza sonrası ekiplerin yollarda tuzlama çalışması yapması dikkat çekti. Yozgat-Ankara karayolu bir saat süre ile trafiğe kapatıldı. Kaza anını anlatan Mahmut Canpolat, "Yozgat'ta yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 15 araç birbirine girdi. Kazalar ardı ardına oldu çok yoğun bir şekilde yollar buz. Yollar buz pistine döndü araçlar ilerleyemiyor. Yol trafiğe kapandı" dedi. Önder Aydın isimli vatandaş ise "Aşırı buzlanma var. Rabbim esirgedi, onlarca araç birbirine girdi. Kazalar ucuz atlatıldı" şeklinde konuştu. Yollarda önlem alınmadığını söyleyen Fazlı Akgül ise "Şu anda yaklaşık 15'e yakın kaza var, tır kaydı araçlar birbirine girdi. Ekipler yeni geldi. Hiçbir önlem alınmadı ve kazalara davetiye çıkarıldı" diye konuştu.

(Bahadır Muhlis Gökgül/ İHA)

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Tragger, Yozgat, Kaza, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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