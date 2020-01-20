Yozgat'ta yollar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Yozgat'ta yollar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

6 saat önce

Yozgat'ta kar yağışının ardından soğuk havanın etkisiyle yollar buz pistine döndü.

Yozgat'ta yollar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı, System.String[]

Yozgat'ta kar yağışının ardından soğuk havanın etkisiyle yollar buz pistine döndü. Buz tutan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı sonrası akşam saatlerinde termometrelerin sıfırın altında 7 dereceyi gösterdiği kentte sürücüler buz tutan yolda zor anlar yaşadı. E-88 karayolu Yozgat girişinde özellikle ağır tonajlı tırlar yolda ilerlemekte güçlük çekip kayarak yoldan çıktı.

Ankara'dan Yozgat'a giden tır sürücüsü Cengizhan Yalçın, "Yollar tuzlanmamış belli. Biz sıkıntıya uğruyoruz, ilerleyemiyoruz. Herhangi bir çalışma da yok, lastiklerimiz kışlık ancak yarım saattir buradayız" dedi.

(İHA)

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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