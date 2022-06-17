Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

17.06.2022 21:40
Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yük treninin vagonunun raydan çıkarak devrilmesi sonucu Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı.

Yozgat'ta yük treninin vagonunun raydan çıkarak devrilmesi sonucu Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'den Karabük'e demir madeni taşıyan yük treninin bir vagonu, Şefaatli ilçesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi.

Kaza nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı, Ankara-Diyarbakır seferini yapan yolcu treninin yolcuları beklemek zorunda kaldı.

Olay yerine gelen Yozgat Valisi Ziya Polat, yolculara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Polat, "Devletimizin bütün kurumları burada, sizleri mağdur etmeyeceğiz. Gerekirse sizleri burada misafir ederiz." dedi.

Yolcular, daha sonra valilik tarafından hazırlanan otobüslerle Kayseri'ye gönderildi.

Demir yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

YORUMLAR
500
Yozgat'ta demir madeni yüklü vagon devrildi Yozgat'ta demir madeni yüklü vagon devrildi Nazilli'de sağanak yağış nedeniyle kapanan yollara anında müdahale Nazilli'de sağanak yağış nedeniyle kapanan yollara anında müdahale Tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı Tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 21:44:18. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement